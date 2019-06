Almudena Grandes responde a Julio Anguita: "No hay nada vergonzoso de tener miedo a Vox"

La última intervención de Julio Anguita en laSexta Noche no dejó a nadie indiferente. Tras asegurar que "se está exagerando intencionadamente la amenaza de Vox", el exlíder de Izquierda Unida defendió que Vox no era "fascismo" porque "el fascisco tiene un barniz de política social y ellos no".

Almudena Grandes le ha querido responder con una afirmación muy clara: "A mi sí me da miedo Vox". Y es que, para la escritora, "no hay nada indecente en tener miedo cuando la gente que tienes enfrente te da miedo".

Grandes reconoce que "quizá en España se haya exagerado la llegada de Vox", pero también se fija en el exterior para apoyar su miedo a la formación de extrema derecha: "En Italia Salvini está gobernando, en Hungría Orbán y en Polonia los mellizos diabólicos".

"Mirando Europa a mí me parece que no hay nada indigno o vergonzoso de tener miedo de Vox", sentencia la escritora.

Almudena Grandes es feminista, y como tal ha destacado que "el movimiento feminista es la única revolución social que ha triunfado en el siglo XX":

También ha criticado el patriotismo de banderas, y ha reivindicado el sentimiento español asegurando que "el patriotismo no es ponerse una pulsera con la bandera, sino desear que España no haga el ridículo":

Por último, la escritora ha analizado el auto del Supremo que paraliza la exhumación de Franco. Almudena Grandes cree que con esta decisión "el Supremo toma postura a favor de la dictadura":