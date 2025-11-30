Camarero alerta sobre la situación de los jóvenes en España: "Por primera vez, los menores de 25 años han visto reducido su salario en la última década"

El periodista económico ha destacado que, en un momento de récord de empleo y de aumento de los salarios, el de los jóvenes se haya recortado por primera vez en los últimos 10 años.

La situación de los jóvenes en España ha ocupado el debate de laSexta Xplica esta semana. Y, durante el mismo, José María Camarero ha destacado un punto débil que tienen para afrontar su situación.

"Hay un primer problema que tienen los jóvenes y es que son minoría en esta sociedad y, por lo tanto, su poder de influencia para que se les haga más caso es complicado. Eso no quiere decir que haya que atender a la situación", ha apuntado.

Además, ha advertido de la difícil situación laboral de los más jóvenes con una estadística: "Los jóvenes menores de 25 años, por primera vez, han visto recortado su salario en la última década. Esto es increíble. En un momento en el que estamos en récord de empleo".

"Al final se recurre a los contratos parciales y estratagemas por parte de las empresas. No es normal que la mayor parte de la población siga mejorando sus salarios y, de repente, los jóvenes vean que se les reduce", ha concluido.

