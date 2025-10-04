Gurpegui asegura que la viabilidad del acuerdo de paz está en el "tejado de Hamás": "Nunca se han visto en una situación tan crítica"

El director del Instituto Franklin, en cambio, ha señalado que "es muy difícil que Hamás acepte ese plazo que le han dado (72 horas)" para su disolución.

El fin de la guerra en la Franja de Gaza está cada vez más cerca. Con la predisposición de Hamás a entregar la administración del enclave palestino a una organización independiente y el compromiso a entregar todos los rehenes, Estados Unidos e Israel están apretando para intentar agilizar el proceso en los próximos días.

No obstante, para José Antonio Gurpegui la viabilidad del acuerdo sigue pasando por lo que haga el grupo islamista: "El balón está en el tejado de Hamás. Nunca se han visto en una situación tan crítica como en este momento".

"Por una parte, se le pide que se disuelva porque ese es el objetivo final que tiene la propuesta que le han hecho. Entonces, una organización como Hamás entender que le ha llegado su fin es algo muy difícil para ellos. Pero, por otra parte, es muy difícil que acepte ese plazo que le han dado (72 horas)", ha comentado en laSexta Xplica el director del Instituto Franklin.

Ahora bien, Gurpegui ha señalado que el grupo no tiene "otra alternativa: "En el ámbito internacional está sola. Irán no está, Jordania lo mismo, Egipto, Qatar... Lo que son sus socios tradicionales no los tiene".

"En la propuesta de Trump hubo un detalle que fue muy inteligente. Por una parte liberar a los encarcelados, lo que está generando una presión muy fuerte por parte de los familiares y también esa posibilidad de que los terroristas de Hamás puedan quedar en libertad y no tener en riesgo su vida", ha concluido.

