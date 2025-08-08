Una enfermera denuncia las duras condiciones en las que trabaja: "Me dan 200 euros al mes por trabajar seis noches y pasar 10 horas al pie del cañón"

Lorena González, enfermera con casi 20 años de experiencia, denuncia la precariedad del sector y alerta sobre la falta de personal: "En España, la media de enfermeras por cada 1.000 habitantes está muy por debajo de la europea".

Tras casi 20 años de contratos temporales, Lorena González logró por fin una plaza fija como enfermera. Pero lejos de significar estabilidad, su puesto sigue marcado por la precariedad. Así lo ha denuncado en el plató de laSexta Xplica, donde detalló las duras condiciones en las que trabaja.

"Mi sueldo base no llega a los 1.100 euros. Son 900 y pico, y con complementos sube un poco más", ha detallado. A eso se suman los turnos de noche, fines de semana y festivos, que se pagan aparte. Pero la retribución sigue siendo baja: "Hago seis noches al mes. Me pagan poco más de 200 euros por estar diez horas de pie, cuidando yo sola a 20 pacientes".

Lorena también ha criticado la falta de personal en los centros sanitarios: "Los ratios de enfermeras por habitante en España están muy por debajo de la media europea. Los datos de la OMS recomiendan muchos más profesionales. Aquí vamos al límite".

