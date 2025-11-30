Ahora

Afra Blanco: "Estamos ante la juventud más preparada de la historia, pero insultantemente la definimos como la generación de cristal"

La sindicalista ha cuestionado las críticas a los jóvenes actuales definiéndoles como "generación de cristal" porque reclamen mejoras en sus condiciones laborales o de vida.

Afra Blanco ha defendido en laSexta Xplica a la generación de jóvenes actuales en España de las críticas que vierten sobre ellos otras personas.

"Se dice de la juventud que es la generación más preparada de la historia, pero lo cierto es que constantemente actuamos de manera ignorante para con ellos como si no tuvieran nada que enseñarnos. Y claro que nos tienen que enseñar. Tanto es así que estamos ante la juventud más preparada de la historia, pero insultantemente la definimos como la generación de cristal", ha afirmado.

La sindicalista ha cuestionado el origen de las críticas a los jóvenes: "¿De cristal por qué? ¿Porque se niegan a romantizar el desgaste como mérito? ¿Porque se niegan a vivir esclavos de jornadas eternas? ¿Porque se niegan a hacer horas que no se pagan? Denuncian abusos que otras antes no pudieron denunciar".

"Sabemos que la salud mental es un derecho gracias a los jóvenes. También sabemos gracias a ellos que no quieren crear su futuro como las generaciones anteriores. ¿Y a esto lo llamamos fragilidad? ¿O es robustez y valores?", ha añadido.

