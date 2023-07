Óscar Vergara, CEO de 'Sparta Sport Centre', y propietario de 15 gimnasios, aseguró en laSexta Xplica que "no hace falta dinero para emprender". "Yo empecé con cero euros. Lo que hace falta son muchas ganas de trabajar, que todo el mundo no tiene", manifestó, al tiempo que insistió en que "no hace falta dinero para abrir un negocio", unas declaraciones con las que mostró su desacuerdo el economista Alejandro Inurrieta y la sindicalista Afra Blanco.

Sin embargo, Vergara insistió en que para que una empresa funcione se necesitan "ganas de trabajar y poco más". "Una empresa no empieza con 100 trabajadores o 1.000 de la noche a la mañana. Se empieza poco a poco, progresivamente, con un empleado, facturas 1.000 euros, luego 10.000, 100.000 y vas creciendo", manifestó el empresario, quien reconoció en el plató que su sector "está en auge" y están "funcionando muy bien".

Además, el empresario contó cómo su vida dio un giro con la "anterior crisis de la construcción": "Yo antes dirigía obras en una constructora, pero llegó la crisis anterior de la construcción y yo estaba trabajando en una constructora, por lo que hubo que reinventarse cuando las cosas no iban bien".