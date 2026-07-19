Un emprendedor señala a "la envidia" como "el principal problema de España": "En EEUU te pondrían una estatua"

Jorge Branger, emprendedor y autor de 'El Club del 1 %' carga contra Alberto Garzón y Afra Blanco por su choque dialéctico con un agricultor de 22 años que ha conseguido comprarse una casa y afirma que la gente española no quiere trabajar en el campo.

Con gorra y bufanda de la selección española, Jorge Branger, emprendedor y autor de 'El Club del 1 %', interviene en laSexta Xplica para aplaudir a Santiago Marín, un agricultor de 22 años que se ha comprado una casa de 50.000 euros en un pueblo de Albacete y que va a poder pagarla en tan solo cinco años.

El joven asegura que gana un sueldo decente trabajando en el campo y que la mayoría de la gente española no quiere dedicarse a su profesión. Sus palabras despertaron la "preocupación" de Afra Blanco, sindicalista, quien recalcaba que los temporeros también son necesarios para estas labores y ellos no cobran al nivel que merecerían, algo que Marín pone en duda.

A Alberto Garzón, la situación le parece irreal y alude a las desigualdades que hay en la sociedad española.

"Si fueses americano te pondrían una estatua", le dice Branger a Santiago, defendiéndolo. "El problema de España es la envidia", añade.

"Es un ejemplo de una persona trabajadora. Ojalá que te animes a participar en el mundo de los medios y que inspires a las generaciones que vienen detrás. Que les digas que es posible comprarse una vivienda y que no nos intoxiquemos por estos mensajes", le pide, para después referirse a la sindicalista y el exministro: "Lo que vosotros describís es una cárcel".

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