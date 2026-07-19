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Afra Blanco, a un joven de 22 años propietario de una vivienda: "Me ha preocupado una reflexión que has hecho"

La sindicalista, en el programa de José Yélamo, ha debatido con un joven y le ha preguntado si se podría trabajar en el campo sin temporeros. "Yo creo que no", ha afirmado.

Afra Blanco, a un joven de 22 años propietario de una vivienda: "Me ha preocupado una reflexión que has hecho"

Afra Blanco ha estado en laSexta Xplica para hablar del problema de los salarios en España. En sus palabras, ha hecho alusión a un joven de 22 años que ha afirmado que en cinco años tendrá su vivienda pagada.

"Me ha preocupado una reflexión que has hecho. ¿Tú podrías trabajar o en el campo se podría trabajar sin temporeros? Yo creo que no", le ha dicho.

Y ha insistido: "No creo que pudieras trabajar o se pudiera trabajar sin muchos de esos profesionales que no tienen condiciones suficientes y dignas".

Para terminar, le ha hecho una pregunta. "¿Merece todo trabajador del campo tener derecho y suficiencia en su trabajo?", le ha cuestionado, a lo que el joven le ha respondido que "sí".

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