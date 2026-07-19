Afra Blanco, a un joven de 22 años propietario de una vivienda: "Me ha preocupado una reflexión que has hecho"

La sindicalista, en el programa de José Yélamo, ha debatido con un joven y le ha preguntado si se podría trabajar en el campo sin temporeros. "Yo creo que no", ha afirmado.

Afra Blanco ha estado en laSexta Xplica para hablar del problema de los salarios en España. En sus palabras, ha hecho alusión a un joven de 22 años que ha afirmado que en cinco años tendrá su vivienda pagada.

"Me ha preocupado una reflexión que has hecho. ¿Tú podrías trabajar o en el campo se podría trabajar sin temporeros? Yo creo que no", le ha dicho.

Y ha insistido: "No creo que pudieras trabajar o se pudiera trabajar sin muchos de esos profesionales que no tienen condiciones suficientes y dignas".

Para terminar, le ha hecho una pregunta. "¿Merece todo trabajador del campo tener derecho y suficiencia en su trabajo?", le ha cuestionado, a lo que el joven le ha respondido que "sí".

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