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Debate en laSexta Xplica

Un estudiante, sobre el poder adquisitivo: "Muchas personas no están dispuestas a trabajar por un salario que no les da para vivir"

Aritz, un estudiante, ha apuntado que el SMI se está subiendo, pero ello no quiere decir que el poder adquisitivo aumente y, por ello, "muchas personas ya no están dispuestas a trabajar por un salario que no les da para vivir".

Un estudiante, sobre el poder adquisitivo: "Muchas personas no están dispuestas a trabajar por un salario que no les da para vivir"

laSexta Xplica ha abordado en el debate de esta semana el poder adquisitivo de los españoles. Durante el mismo, Aritz, un estudiante, ha apuntado que "muchas personas ya no están dispuestas a trabajar por un salario que no les da para vivir".

"Leía esta mañana que en España hay dos millones de parados y 150.000 vacantes, es decir, hay 150.000 ofertas de empleo que no se cubren. Efectivamente, uno de los problemas es la cualificación, pero también creo que otro de los problemas es el salario", ha señalado.

El estudiante ha enfatizado el problema para las personas que, como él, viven en las grandes ciudades: "Lo que estamos viviendo es que en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia es que se lleva subiendo el salario mínimo desde 2018, pero el poder adquisitivo de las familias no ha subido. Estamos llegando a un límite en el que trabajar no te permite sufragar los gastos necesarios para vivir".

"Muchas personas ya no están dispuestas a trabajar por un salario que no les da para vivir porque entonces sobreviven", ha concluido.

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