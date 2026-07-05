Dos muertos y un herido en un tiroteo entre jóvenes en un gran centro comercial de Detroit

¿Qué ha pasado? Según ha informado el jefe de Policía, ambos grupos se conocían previamente y se encontraron allí. La pelea escaló en una refriega armada, al contar ambos miembros con pistolas.

Dos personas murieron y otra resultó herida en un tiroteo entre dos grupos de jóvenes en el centro comercial Fairlane Town Center de Dearborn, cerca de Detroit. Según el jefe de Policía, Issa Shahin, los involucrados se conocían previamente y contaban con armas de fuego. Una víctima falleció en el lugar y otra en un hospital cercano, mientras que no se han dado detalles sobre el estado del herido. El centro comercial fue evacuado y permanece cerrado durante la investigación. En otro incidente en Coney Island, Nueva York, un tiroteo dejó ocho heridos, incluidos cuatro niños, y una mujer de 21 años en estado crítico. La Policía recuperó un arma, pero no ha realizado arrestos.

Dos personas han muerto y otra más ha resultado herida en un tiroteo entre dos grupos de jóvenes en un centro comercial de Dearborn, en los suburbios de Detroit. Según informa Issa Shahin, jefe de la Policía del lugar, los protagonistas de los disparos se conocían previamente.

Tal y como cuenta AP, todo sucedió en el centro comercial Fairlane Town Center, provocando escenas de pánico entre los clientes que allí se encontraban. En la estampida que se produjo por los disparos, un coche atropelló a una persona que intentaba escapar del lugar de los hechos.

Según cuenta Shahin, la pelea entre el grupo de jóvenes escaló hasta transformarse en un intercambio de disparos, ya que ambas facciones contaban con armas de fuego.

Una de las víctimas murió dentro del centro comercial; la otra, en un hospital cercano. De momento, las autoridades no han ofrecido detalles de cómo está la tercera persona herida de bala.

En ese sentido, AP informa de que varias personas presuntamente vinculadas al altercado ya han sido interrogadas por la Policía.

El centro comercial, evacuado y cerrado hasta que acaben las investigaciones, alberga más de 125 tiendas y restaurantes. Dearborn, donde ocurrió todo, está a unos 15 kilómetros al oeste de Detroit.

Ocho heridos en Nueva York

Además, en Nueva York otro tiroteo ha dejado al menos ocho heridos, entre ellos cuatro niños, en la calle West 31 de Coney Island en la costa sur de Brooklyn. El lugar está muy cerca de un parque de atracciones, que estaba a rebosar por las celebraciones del Día de la Independencia.

Entre los heridos se encuentran un hombre de 37 años, un hombre de 33 años, una mujer de 25 años, un niño de 14 años, un niño de 12 años, un niño de siete años y un niño de seis años. Hay además una mujer de 21 años que está en estado crítico.

La Policía ha recuperado un arma de fuego en el lugar de los hechos, pero no ha realizado ningún arresto.

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