Emilio Delgado: "La paradoja es que el principal sostén de Sánchez en el Gobierno es una derecha completamente echada al monte"

El coportavoz de Más Madrid en el Congreso sostiene que la principal fortaleza de Pedro Sánchez no reside hoy en su Gobierno ni en sus socios, sino en una oposición que se ha escorado hacia posiciones cada vez más radicales.

En Al Rojo Vivo, el coportavoz de Más Madrid en el Congreso, Emilio Delgado, ha analizado la situación de Pedro Sánchez y de su Gobierno en un momento marcado por la condena de José Luis Ábalos y Koldo García, así como por las nuevas informaciones conocidas a raíz de un informe de la UDEF relacionado con José Luis Rodríguez Zapatero.

Para Delgado, existe una paradoja política que explica la resistencia del Ejecutivo pese al desgaste de los últimos meses. "El mayor sustento de Sánchez hoy en el Gobierno es una derecha completamente echada al monte", ha afirmado.

El dirigente de Más Madrid ha argumentado que la fortaleza parlamentaria del presidente no depende tanto de su propia posición como de la alternativa que representa la oposición. "Sin una derecha profundamente reaccionaria y antidemocrática, que supone una amenaza para los derechos de muchas personas, seguramente Pedro Sánchez no se sentiría tan seguro en la posición en la que está", sostuvo.

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