Eduardo Saldaña, tras la decisión del Supremo de EEUU de tumbar los aranceles: "Ha puesto a Trump contra las cuerdas de cara a su electorado"

El coodirector de 'El Orden Mundial' ha recalcado que esta decisión es un "jarro de agua fría" porque "uno de los pilares" de Trump en su primer año de mandato ha sido la guerra arancelaria.

Aunque Donald Trump insista en seguir imponiendo aranceles al mundo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha considerado ilegales los gravámenes del republicano. Una decisión que Eduardo Saldaña, en laSexta Xplica, ha calificado de "jarro de agua fría" para el republicano.

"Es un jarro de agua fría para Trump porque uno de sus pilares del primer año de mandato ha sido la guerra arancelaria y la erosión del sistema democrático. La decisión del Supremo es una buena noticia para la separación de poderes en EEUU, que reivindica su poder, y pone a Trump contra las cuerdas de cara a su electorado", ha señalado el coodirector de 'El Orden Mundial'.

Ahora bien, Saldaña avisa que habrá respuesta de Trump más allá de la ya anunciada: "Estamos con un perfil que claramente va a responder a esto. La gran pregunta es hasta dónde va a llegar Trump en su lucha contra el Tribunal Supremo".

Y además, ha explicado por qué ha tomado esta decisión el tribunal: "Hay que tener en cuenta que el Supremo hace esto ahora porque huele sangre: Trump electoralmente no está tan fuerte, el apoyo popular ha caído, vienen las mid-terms… El Supremo, históricamente, se ha ido desacoplando de los presidentes conforme han ido perdiendo apoyo popular porque también, como un poder del Estado, intenta asegurarse el apoyo popular".

