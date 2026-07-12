El duro testimonio de Gladis, desahuciada con su familia tras 16 años en una vivienda: "Estoy en la calle y tengo problemas de salud"

La mujer se está quedando con su familia y sus mascotas en casa de María González, una activista que en el plató de laSexta Xplica le ha dicho abiertamente que su casa es también la de Gladis mientras lo necesite.

Gladis Mallqui ha contado en laSexta Xplica la difícil situación en la que se encuentra. Fue desahuciada el 29 de abril tras vivir 16 años en una vivienda. "Yo he sufrido un desahucio que pensé que la Comisión Judicial podía pararlo, pero realmente no fue así y ahora mismo estoy en la calle", ha lamentado.

Así, la mujer ha expresado que "no es justo" lo que está viviendo. "Tengo 55 años, un hijo, un marido y lamentablemente tengo problemas de salud", ha manifestado Mallqui, quien ha contado que "gracias a María", activista, tiene un techo. "Nos ha dado alojamiento en su piso, porque si no, estaríamos en la calle", ha dicho entre lágrimas, en presencia de la propia María González, quien tampoco ha podido evitar emocionarse.

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