Antonio Resines pasó más de un mes ingresado en la UCI por culpa del COVID-19. Tras salir del hospital a principios de este año, el actor visitaba laSexta Noche el pasado mes de mayo, donde relató el "horror" que vivió durante semanas y el duro proceso de recuperación que tuvo que atravesar una vez recibió el alta.

Mientras se encontraba ingresado, explicaba, llegó a sufrir alucinaciones. En una de ellas, creía tener un chip: "Si no hacía lo que me decían me mataban", contaba Resines, que detallaba que en otra de estas alucinaciones "estaba obsesionado con que en la UCI por los techos había ninjas". "El problema es que al final estás tan agotado que te quieres morir", señalaba, incidiendo en que verdaderamente "se pasa muy mal".

"Luego hay un problema, que la gente tampoco cuenta, que la salida del COVID después de un internamiento tan largo es complicada. Yo no podía andar", agregaba el actor, que detallaba durante la entrevista que durante un mes estuvo "con taca taca y muletas". "No me podía levantar de una silla", relataba, describiendo cómo tampoco podía llevar a cabo movimientos tan cotidianos como rascarse o ponerse de lado en la cama. Puedes escuchar su testimonio en el vídeo que ilustra estas líneas.

(*) Este es uno de los mejores momentos de esta temporada de laSexta Noche, que se ha vuelto a emitir el sábado 13 de agosto.