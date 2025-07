Pedro Rodríguez, sobre los posibles aranceles de Trump a la UE: "Es una brutal herramienta de extorsión"

El profesor de Relaciones Internacionales ha comentado que la amenaza arancelaria del republicano a la Unión Europea no "tiene nada que ver con el comercio internacional".

Donald Trump ha notificado a la Unión Europea que les impondrá aranceles del 30%a sus productos a partir del 1 de agosto, si es que antes no consiguen llegar a un acuerdo comercial.

Tras conocer esta nueva amenaza, Pedro Rodríguez ha utilizado una referencia cinematográfica para dar su análisis en laSexta Xplica: "Estamos ante tal nivel de corrupción y de vileza que yo he buscado refugio en los clásicos y me he visto de nuevo la película de Scorsese 'Uno de los nuestros'. Esta película es sobre la mafia de Nueva York y empieza con un asesinato brutal y una confesión".

"El protagonista, Ray Liotta, dice que 'para mí ser gánster es más fácil que se presidente de Estados Unidos'. Me parece que el problema que tenemos ahora es que los gánsteres también son presidentes. Esto que estamos viendo (aranceles) no tiene nada que ver con el comercio internacional, esto es una brutal herramienta de extorsión", ha completado su análisis el profesor de Relaciones Internacionales.

Donald Trump está utilizando toda la hostilidad que la izquierda sindicalista ha tenido contra la globalización y el libre comercio. La está utilizando como palanca ante la opinión pública en EEUU, ciertas clases que se han sentido muy perjudicadas. Y vemos que a Brasil se le impone 50% de aranceles porque él quiere que Bolsonaro tenga la misma impunidad que él ha disfrutado por lo mismo, un golpe de Estado".