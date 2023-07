Benjamín Prado ha asegurado en laSexta Xplica que Feijóo busca que le nombren presidente del Gobierno igual que consiguió ser secretario general de su partido. "Con dedazo, por la puerta de atrás y traicionando al líder que en aquel momento llevaba el partido, que era Casado", ha indicado.

Sin embargo, ha dejado claro que en España las cosas no funcionan así. "No se puede confundir ganar las elecciones por tener más votos con gobernar. Se gobierna mediante un proceso de acuerdos", ha destacado, insistiendo en que el problema para el PP no es con quién pacte Pedro Sánchez. "El problema es que con el PP no quiere pactar absolutamente nadie", ha asegurado.

Una situación que ha indicado que se debe, en gran parte, a sus pactos con Vox. "El PP tiene dos almas y una se la ha vendido al diablo, a Vox", ha destacado, asegurando que el partido liderado por Santiago Abascal es "un cáncer democrático".

Por tanto, ha defendido que si Feijóo hubiese dicho que no quería nada con ellos "a lo mejor habría obtenido una mayoría absoluta" en las elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio.