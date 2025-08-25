Maestre, tras dejar Almeida en el aire su continuidad como alcalde: "Habrá que ver si Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso le dejan"

El alcalde madrileño ha manifestado que no sabe con seguridad si se presentará a las elecciones de 2027. Mayte Alcaraz considera que el hecho de que Almeida haya planteado sus dudas lo "humaniza".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dejado en el aire su continuidad al frente del ayuntamiento madrileño. El regidor ha declarado que no sabe si se presentará a las elecciones que se celebrarán en 2027.

Mayte Alcaraz considera que este tipo de dudas "humanizan a los políticos". "Esto de la política no tiene que ser para toda la vida", afirma. La periodista, a pesar de ello, no se termina de creer estas declaraciones del Martínez-Almeida y añade: "Ojalá hubiera esa libertad personal para decir 'oye, ya no quiero seguir, porque tengo un hijo y tengo vida personal'".

Antonio Maestre añade, por su parte, que "habrá que ver si Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso le dejan", en referencia a no presentarse a las próximas elecciones al Ayuntamiento de Madrid. "Sabemos cómo funcionan a la hora de operar", añade.