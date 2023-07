"El Partido Popular debería entender que el problema que tiene no es que el PSOE sea capaz de pactar con cualquiera, sino que con ellos no quiere pactar nadie, excepto la ultraderecha", ha manifestado el periodista y escritor Bejamín Prado en laSexta Xplica.

"Me gustaría detenerme en quiénes no quieren pactar -con el PP-: no quiere hacerlo el PNV, no quiere pactar Junts, no quiere pactar Coalición Canaria, partidos más bien de derechas o de centroderecha que ideológicamente deberían tener más que ver con el PP que con el PSOE", ha señalado el periodista, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

Por otra parte, Benjamín Prado ha criticado que "se está hablando todo el rato de que Bildu es el demonio, que con ellos no se puede pactar, pero cuando al PP le interesa, pacta con Bildu".