Una directora de agencias de viajes alerta de los elevados precios del turismo en España: "Ahora Roma es más barato que Madrid"

Beatriz Oficialdegui, directora de marketing de 'Destinia', explicó en laSexta Xplica que los españoles están cambiando su forma de viajar. Cada vez prefieren destinos internacionales antes que nacionales, aunque las reservas para el verano han aumentado respecto al año pasado.

La directora de marketing de la agencia de viajes 'Destinia', Beatriz Oficialdegui, participó al debate de laSexta Xplica dedicado al cambio de los españoles a la hora de elegir destino en sus vacaciones.

"Hay un cambio de tendencia en general. Están hablando todo el rato de que los españoles no vamos de vacaciones y estamos yendo de vacaciones", aseguró la experta.

Asimismo, señaló que durante los primeros meses del año hubo menos reservas, algo que de cara al verano por el mes de junio cambió: "A finales de mayo íbamos fatal de españoles reservando para verano, y en junio y julio está todo por las nubes. Están reservando muchísimo".

No obstante, la experta alertó que en los últimos años el viajero español prefiere salir fuera del país a hacer turismo nacional. Esto se debe sobre todo al precio: "Irte a un hotel de 4 estrellas en Menorca te sale igual que ir a Punta Cana la misma semana".

"Si te vas a Roma o Lisboa, te sale más barato que irte a Madrid o Barcelona", afirmó. De hecho, según datos de la agencia, "para verano hay un 17% más de reservas para irse al extranjero que el año pasado".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí