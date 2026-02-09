Jorge Branger, tras anunciar Sánchez la prohibición de redes a menores de 16 años: "¿Se puede llamar dictadura a esto ya?"

El empresario Jorge Branger carga contra el Gobierno en laSexta Xplica por la prohibición de usar las redes sociales a los menores de 16 años. "En redes sociales, gana la derecha y eso le da miedo a la izquierda", asegura.

La regularización del uso de las redes sociales por parte de los menores de 16 años es una de las últimas medidas que ha anunciado el Gobierno ha generado gran controversia y de ello hablan en la mesa de debate de laSexta Xplica. A pesar de que, tal y como informa José Yélamo, presentador del programa, "todos los partidos, de una forma o de otra, parecen estar de acuerdo", excepto Vox, algunos se han mostrado abiertamente en contra.

Uno de ellos es el empresario Jorge Branger, un habitual de la mesa de debate de Xplica. "¿Se le puede llamar a esto dictadura ya o tenemos que seguir esperando?", comienza preguntando en su intervención, generando murmullos a su alrededor. "Es sinónimo de votos, de regulación y de control", asegura. "Qué casualidad que en una misma semana, que hemos estado aquí compartiendo opiniones en laSexta, el Gobierno de España ha subido las pensiones y ha regularizado las redes sociales para los menores de 16", señala. "Yo aquí, lo único que veo es que el PSOE y el Gobierno, en este caso se ha dado cuenta de que sus votos están en los mayores y no en los jóvenes", asegura.

Branger, que se declara abiertamente de derechas en esta ocasión -aunque Yélamo le recuerda que "una vez" se definió como "de centro"- piensa que, a pesar de ser "desorganizados" y de "pelearse" entre ellos, los de derechas arrasan en las redes sociales. "Es en lo único que ganamos", apunta.

"Pedro Sánchez ha intentado conectar, particularmente, -incluso hemos visto cómo ha hecho vídeos de TikTok, que si la lista de Spotify, los libros... - pero no ha calado el mensaje en la juventud, y ha decidido regularizarlo", defiende. "¿Cómo es posible que el líder de la oposición, Santiago Abascal, le doble en seguidores al presidente del Gobierno? ¿Cómo es posible que Vito Quiles, un periodista, tenga 10 veces más seguidores que el PSOE? Alvise Pérez ha conseguido casi un millón de votos solo con las redes sociales y sin un minuto en la televisión nacional", defiende el empresario.

Yélamo le recuerda que Santiago Abascal no es el líder de la oposición, sino Alberto Núñez Feijóo y también cuestiona que pueda llamarse a Alvise Pérez periodista. "En redes sociales, gana la derecha y eso le da miedo a la izquierda y la intención es clarísima, que son los votos", concluye Branger.

