Ruth Galán, del sindicato de inquilinas, carga contra el PP y el Gobierno: "Unos especulan y otros dejan que lo hagan, es una vergüenza"

"Los caseros se han cargado a la clase media y son los culpables de que la trabajadora no duerma", asegura Ruth Galán, del sindicato de inquilinas, que critica duramente que "los propietarios son culpables, pero los gobiernos son responsables"

Ruth Galán, representante del sindicato de inquilinas en el plató de laSexta Xplica, critica a los caseros y rentitas: "Representáis lo que se está cargando a este país, habéis roto y hecho desaparecer la clase media". Además, asegura que han hecho "que la clase trabajadora se empobrezca y no duerma": "Sois los culpables de la salud mental de los jóvenes y de las personas mayores". La mujer asegura que "los desahucios no son casos aislados" y destaca que "la culpa de lo que les pasa cientos de miles de personas en este país tiene nombres y apellidos". "Sois vosotros y a los que representáis", afirma mirando a los rentistas presentes en plató, donde asegura que la gente está "harta" y recuerda que "los propietarios son culpables, pero los gobiernos son responsables".

"En Madrid tenemos a Almeida diciendo que la vivienda pública no va a ser para personas extremadamente vulnerables", critica la mujer, que también carga contra Isabel Díaz Ayuso, que "está diciendo que en Madrid no hay problemas de vivienda": "Y luego, tenemos al PSOE en el Gobierno, que lleva una legislatura sin hacer nada".

"Desde el sindicato hemos presentado medidas para que las personas estén protegidas y no han hecho nada", lamenta la mujer, que insiste en que en España "necesitamos ya alquileres infinitos y que se prohíba ya la compra especulativa": "Si desaparece, vosotros desaparecéis", afirma Galán a los rentistas en este vídeo, donde insiste en que "se tiene que tomar cartas en el asunto porque no puede suceder todos los dias lo que le está pasando a cientos de miles de personas".

"¿Qué pasa con el escudo social?", se pregunta Ruth Galán, que recuerda que "esto está ocurriendo porque tiran el escudo social" mientras "PP y PSOE no hacen nada": "Unos especulan directamente y los otros dejan que lo hagan, es una vergüenza".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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