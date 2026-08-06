Camarero revela cuánto dinero hace falta para adquirir hoy una vivienda en España: "Se necesitan tener encima de la mesa 48.000 euros"

El periodista económico José María Camarero detalla en Al Rojo Vivo el dinero del que debemos disponer si queremos comprarnos en la actualidad una vivienda en España. En el vídeo, los detalles.

Casi un 20% de los españoles retrasa decisiones importantísimas de su vida esperando a recibir una herencia, según una encuesta. Tales como independizarse, casarse, tener hijos... Y es que más de la mitad de los españoles cree que heredar será la única forma de tener una vivienda en propiedad, según datos extraídos de una encuesta de realizada por Raisin.

El periodista económico José María Camarero, de 'ABC', explica el porqué de este resultado: "Para adquirir hoy en día de media una vivienda en España, no ya en una ciudad grande que sea muy cara, sino España, se necesita tener encima de la mesa 48.000 euros, que no tiene, evidentemente, todo el mundo, porque hace falta el 20% que no te financian y hacen falta gastos, impuestos, etc.

Por ello, "como hay mucha gente que no tiene evidentemente 48.000 euros encima de la mesa, porque por mucho que ahorre, se necesitan muchos años de ahorro para intentar empezar a comprar una vivienda, esto deriva en que una parte de la población espere recibir una vivienda y en que haya cada vez más padres los que pueden que donen dinero a sus hijos para adquirir una vivienda", añade y detalla el periodista.

Ahora bien, "hay mucha gente cuyos padres no pueden dar o heredar o donar una vivienda a sus hijos, porque ya se encuentran fuera del mercado inmobiliario", matiza Camarero, por tanto, "quien espera una herencia es porque sabe que tiene una casa".

Pero hay una buena parte de la población, "cada vez más", subraya Camarero, que tampoco sabe que va a recibir una casa porque "sus padres ya viven de alquiler o no tienen esa posibilidad. Por tanto, aquí hay otra nueva brecha social que se abre con el tema de la vivienda", finaliza.

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