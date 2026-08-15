Diana López (Mas Madrid) a un constructor: "Dices que ayudas alquilando el piso amueblado, pero no hablas del beneficio que sacas"

Diana López, Mas Madrid, analiza el problema de la vivienda entre los jóvenes de clase obrera: "O vivimos en casa de nuestros padres para ahorrar hasta los 37 años o nos condenamos a vivir de alquiler de por vida".

Diana López, de Más Madrid, analiza en este debate de laSexta Xplica el problema de la vivienda y contesta a Jon Goita, un arquitecto y constructor que pide "no enfrentar a inquilinos y propietarios": "Nosotros no enfrentamos a propietarios contra inquilinos, es que es la realidad". "Hablas de ese beneficio que le diste a los chavales que compraron el piso amueblándolo, pero no hablas del beneficio económico que tú sacaste al especular y venderlo más caro".

Por otro lado, López afirma que está "de acuerdo con Gonzalo Bernardos" sobre que sin la ayuda de los padres para pagar la entrada de una propiedad, es muy difícil que los jóvenes compren un piso.

"Hay dos tipos de jóvenes, los que les ayudan sus padres y los jóvenes de clase obrera que nuestra única opcion es vivir en casa de nuestros padres hasta que a los 37 años si hemos ahorrado para comprar una casa", lamenta la joven, que dice que es eso o condenarse "a vivir de alquiler toda la vida".

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