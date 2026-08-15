Gladis se emociona al contar cómo se quedó en la calle con un hijo menor tras ser desahuciada: "No es justo, llevaba ahí 16 años"

Gladis Mallqui fue desahuciada en abril con su marido, su hijo menor y sus perritas tras vivir en ese piso 16 años: "Tengo 55 años y, lamentablemente, tengo problemas de salud".

Gladis Mallqui se emociona al hablar del desahucio que sufrió el pasado "29 de abril": "Pensé que la comisión judicial podía pararlo, pero realmente no fue asi, y ahora mismo estoy en la calle". "16 años viviendo en esa vivienda y no es justo", insiste la mujer, de 55 años, que explica que, "lamentablemente" tiene "problemas de salud": "Ahora mismo tengo a mi hijo y a mi esposo y, gracias a María, que nos ha dado alojamiento en su piso porque si no estaríamos en la calle".

Y es que Gladis explica que después de "la ayuda social" que recibieron tras el desahucio en abril pudieron vivir a través de una "ocupación vacacional" hasta el 6 de julio, cuando se les acabó y quedaron en la calle. "Pedí ayuda a una trabajador social, que está siempre conmigo y me mandó a un hospedaje hasta el 6 de julio, desde el 6 llevo en casa de María", explica la mujer.

Y es que María, que se encuentra en plató, explica que en un principio ella se iba a quedar cuidando a las perritas de Gladis hasta que encontraran casa, pero cuando quedaron para dárselas y le contó su historia, la activista decidió no solo acoger a las perritas sino también a Gladis, su marido y su hijo, menor de edad.

"Yo le he dicho que hasta que encuentren, mi casa es su casa, sabe que en mi casa tiene a su familia", insiste María González, que critica que el desahucio de la mujer "fue con la caída de las prorrogas de los alquileres": "Gladis tuvo que aguantar un año a empresas de desokupación, no pudo sacar sus cosas de la vivienda, la empresa de desokupación le robó todo lo que tenia de valor y le rompió las fotos de sus nietas".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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