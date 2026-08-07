Más Madrid, sobre excluir a Marruecos como anfitriona del Mundial 2030: "Es un país que ha empujado a su gente a la tragedia de Ceuta"

¿Qué ha dicho? La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha indicado que el foco de este debate debe estar en la crisis humanitaria de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes.

La crisis migratoria en Ceuta ha generado un debate sobre la idoneidad de que Marruecos coorganice el Mundial de 2030 junto a España y Portugal. Sumar ha solicitado reconsiderar esta colaboración debido a la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. Más Madrid apoya el debate en el Congreso, cuestionando la compatibilidad de celebrar un Mundial en un país que ha contribuido a esta tragedia humanitaria. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, subraya que el enfoque debe estar en las imágenes de la crisis y la complicidad de Marruecos con figuras como Donald Trump, destacando la importancia de los derechos humanos en el deporte.

La crisis migratoria ocurrida en Ceuta con la entrada de miles de migrantes de forma irregular desde Marruecos podría tener consecuencias en el fútbol. Sumar ha solicitado que tanto España como Portugal dejen de compartir con el país africano la organización del Mundial de 2030.

Más Madrid se ha pronunciado sobre la iniciativa presentada, indicando que todos los partidos que son socios del Gobierno la han presentado porque les parece justo que en el Congreso se pueda debatir sobre este asunto.

"Hay que debatir si es compatible celebrar un Mundial en un país que ha empujado a su gente a esa tragedia", ha indicado Manuela Bergerot en Al Rojo Vivo, haciendo referencia a la situación que está viviendo Ceuta tras la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio.

Por tanto, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha confesado que lo que les gustaría es que el Mundial se jugase en España y Portugal.

A la pregunta de si Marruecos no debería organizar este evento deportivo, ha defendido que es algo que hay que debatir, indicando que hay que poner el foco en "las imágenes que vimos, con esa tragedia humanitaria que no ha tenido fin; y en un país que empujó a su gente como carne de cañón, como presión política".

"Sabemos de la complicidad de Marruecos con Donald Trump y Netanyahu", ha recordado, insistiendo en que todo esto debería ser el foco. "No deberá ser una cuestion solo de deporte, sino también de posicionamiento en derechos humanos", ha zanjado.

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