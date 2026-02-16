Ahora

David Ariza, empresario

"Vivimos en un país que cada día nos hace más pobres", denuncia el empresario David Ariza, que lamenta que "el único que trimestre a trimestre bate récords de recaudación es el Estado y Hacienda".

David Ariza, empresario: "Vivimos en un país que cada día hace más pobres a los empresarios y a los trabajadores"

El estudiante Aritz Durán denuncia que "la clase trabajadora de esté país está ahogada", una opinión que compare el empresario David Ariza, que añade: "Vivimos en un país que cada día nos hace más pobres, pero nos hace más pobres a los empresarios, hace más pobres a los trabajadores, y el único que trimestre a trimestre bate récords de recaudación es el Estado y Hacienda".

El empresario destaca que uno de estos ejemplos es comprara "el IRPF que se pagaba en 2018, con el actual ajustándolo a la inflación". "Vamos a hablar de mis trabajadores, que este año, estaban emocionados porque le subía el sueldo", destaca David Ariza, que cuenta cómo le "ha tocado explicarles en enero por qué su salario bruto ha subido 100 euros": "Los gastos de la empresa han subido en 125 y el neto que cobran ha pasado de 1.420 a 1.352".

"Una pregunta, ¿y por qué no les pagas más?", le interrumpe Aritz Durán en el plató, donde Ariza responde: "Mi punto de equilibrio pasó de 17.000 euros en 2003 a 24.800 en 2026, eso quiere decir que he tenido que ir ajustando los precios, cada incremento positivo, de IRPF, de cotizaciones...".

