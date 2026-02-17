Eduardo Izquierdo, un agricultor: "Somos el único sector en el que los costes y el precio del producto nos viene marcado"

"Si no queremos que la cesta de la compra sea más cara, el Gobierno debe impulsar políticas que eviten la desaparición del campo español", defiende Eduardo Izquierdo, miembro de UCCL.

En el programa laSexta Xplica, el agricultor Eduardo Izquierdo advierte de las consecuencias económicas y sociales de abandonar el sector primario. "Se habla de salarios, de puestos de trabajo, de nóminas, de que la gente no llega a fin de mes, pero ¿qué pasa con vivir, con comer, con la cesta de la compra? Es el día a día, son los precios, y también hay que entrar en ese debate", señala el miembro de la ejecutiva de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL).

Izquierdo regenta una empresa familiar de viñedos en Aranda de Duero (Burgos) y participó recientemente en las protestas del sector. "Vine con mi tractor desde Burgos hasta Madrid para protestar ante el Gobierno y pedir que no deje morir al campo español", afirma.

"Si un país pierde su soberanía alimentaria, pasa a depender de terceros países, en muchos casos de fuera de Europa. ¿Qué hacemos entonces?", plantea Izquiero, quien, a su juicio, el alargamiento de la cadena de comercialización repercute directamente en los precios: "Cuando se amplía la cadena entre el productor y el consumidor final, alguien tiene que asumir ese coste. Y, como siempre, lo pagan el consumidor y el productor local".

"También hay otro melón que abrir: la seguridad alimentaria y la calidad de nuestros productos. Si no queremos que la cesta de la compra sea más cara, el Gobierno debe impulsar políticas que eviten la desaparición del campo español", defiende Izquierdo.

Sobre el papel de las grandes cadenas de supermercados, cuyos precios han aumentado en los últimos años, explica que el sector primario se encuentra en una situación singular. "Es el único sector en el que los costes nos vienen impuestos, pero el precio de venta de nuestros productos también. Hay muchas explotaciones a las que las cuentas no salen", concluye.

