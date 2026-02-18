Buscan a diez esquiadores desaparecidos tras una avalancha en el norte de California

Fotografía cedida por el Departamento del Alguacil del condado de Nevada que muestra a integrantes del equipo de rescate de esquí este martes, en California (EEUU)

Diez esquiadores se encuentran desaparecidos tras una avalancha en el norte de California, al oeste de Estados Unidos, tal como han informado las autoridades que están llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate en medio de condiciones peligrosas debido a una tormenta que azota esa zona del estado.

Según informó el Departamento del Alguacil del condado de Nevada, la avalancha se reportó al mediodía del martes en la zona de Castle Peak, en la Sierra Nevada.

Los esquiadores pertenecían a un grupo de 16 personas, que incluía a cuatro guías, que se vio afectado por la avalancha. Seis personas sobrevivieron y esperan ser rescatadas en el lugar de la avalancha, mientras que diez permanecen desaparecidas, de acuerdo a un comunicado de las autoridades.

Las labores de rescate continúan con 46 equipos de emergencia. Pero las condiciones meteorológicas siguen siendo muy peligrosas, por lo que se indicó buscar refugio a los seis esquiadores con los que se mantiene contacto. Antes del incidente, el Centro de Avalanchas de la Sierra había emitido una alerta de avalancha para este martes que se extiende hasta mañana en la mañana.

Varias tormentas azotan a California con intensas lluvias y gran acumulación de nieve en las alturas. La zona del Lago Tahoe, cercana al lugar de la avalancha, registró de 60 a 90 cm de nieve nueva en las últimas 36 horas y esta seguía cayendo a una velocidad de 50 a 100 cm por hora, según explicó a ABC Brandon Schwartz, director del Centro de Avalanchas de la Sierra, que hace pronósticos en el sector. Autoridades de otros condados se han unido a la búsqueda de las personas desaparecidas.

