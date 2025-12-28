David Ariza, empresario: "España es el único país en el que si eres autónomo, eres un 'pringao'"

"En el momento en el que contratas a una persona te conviertes en un explotador", critica Ariza, que explica que "los chavales no están defendiendo a Franco, están defendiendo poder vivir dignamente".

David Ariza, propietario de 'Rice&Bones', analiza el aumento de la extrema derecha entre los más jóvenes. "El comodín de Franco se tiene que acabar ya", afirma el empresario, que destaca: "Está muy bien sacarlo de vez en cuando, pero creo que el descontento con los jóvenes no tiene nada que ver con esa parte que se está buscando sino con su situación".

"La izquierda lleva siete años gobernando, prometió el paraíso sin esfuerzo y al final lo que os ha traido es precariedad y sermones", critica Ariza, que afirma que "la realidad de los chavales es que no encuentran casa ni tienen posibilidad de encontrar ni la van a encontrar". "Los salarios no pueden subir por la presión fiscal a la que está sometida", señala el empresario, que destaca que "en España un 92% son pymes, pero es el único país en el que si eres autónomo eres un pringado".

"En el momento en el que contratas a una persona te conviertes en un explotador", critica Ariza, que explica que "los chavales no están defendiendo a Franco, están defendiendo poder vivir dignamente". "El socialismo y la izquierda no les da esa posibilidad porque en siete años solo han empeorado su condición", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.