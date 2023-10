David Rayan, de 'Rayan Consulting', defendió en laSexta Xplica que "las inmobiliarias en ningún caso hacen por subir los precios". "Los precios los sube la oferta y la demanda. Yo a los vendedores les tengo que decir que su expectativa es muy alta, y nosotros les ponemos los pies en el suelo", aseguró, tras lo que Ramón Bultó, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid le respondió que él tiene amigos a los que las inmobiliarias llaman diciéndoles que suban el precio de sus viviendas.

En ese momento, Rayan señaló que la solución a la situación actual pasa por "generar más oferta". "Y en España, si se hacen viviendas de alquiler turístico es porque hay demanda, porque las plazas hoteleras no lo cubren. Además, se hacen sobre locales que están abandonados", manifestó, algo con lo que no está de acuerdo Afra Blanco.

Sin embargo, el agente inmobiliario insistió en su argumento y dijo que "hay muchísimas ubicaciones en las que los locales no tienen salida, e incluso se convierten hasta en narcopisos". "Y nosotros lo que hacemos es coger un local, convertirlo en vivienda. Yo, en mi caso, lo revendo y he generado una vivienda donde no la había", defendió, tras lo que dijo que la Ley de Vivienda "lo que ha conseguido es que haya una carencia importantísima de vivienda y que hayan subido los precios".