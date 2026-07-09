Camarero advierte sobre el aumento del precio del petróleo: "Es la confirmación de que esto no tiene marcha atrás"

El periodista José María Camarero ha asegurado en Al Rojo Vivo que, por mucho que la guerra en Irán "vaya o quiera solucionarse", no vamos a volver a la situación que había antes de que comenzase este conflicto.

José María Camarero ha analizado el nuevo aumento del precio del petróleo, dejando claro que esto es la confirmación de que, desde el punto de vista de los precios, esto "no tiene marcha atrás".

"No vamos a volver a la situación original que teníamos antes de que empezase la invasión militar en Irán", ha asegurado en Al Rojo Vivo.

El periodista ha indicado que eso es imposible, sobre todo, teniendo en cuenta que Donald Trump es una persona que lo que hace es "activar y desactivar" el mercado a su gusto "como si fuese una ruleta rusa en la que nunca se sabe qué va a pasar".

"El petróleo sigue muy elevado", ha destacado, añadiendo que el precio de los combustibles sigue muy por encima de como estaban en marzo pese a estar "dopados con la rebaja de impuestos".

Por tanto, ha asegurado que, por mucho que "quiera o vaya a solucionarse la guerra en Irán", no volveremos a como estaba antes.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.