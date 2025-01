La crítica de Gonzalo Bernardos al Gobierno por los alquileres: "Todas sus decisiones son desacertadas"

El economista ha alabado el trabajo del Ejecutivo en materia económica con "un pero grande" por los alquileres: "No aumenta la oferta, y los precios no bajan sino que suben".

Gonzalo Bernardos ha criticado las medidas que el Gobierno está tomando en lo que al alquiler de vivienda se refiere. Para el economista, el Ejecutivo está haciéndolo bien en materia económica... "con un pero grande".

"Sus decisiones en materia de alquiler son todas desacertadas. Hay un problema de oferta. No puedes coger y, si no quieres hacer viviendas públicas de alquiler, fastidiar al que las hace que es el sector privado", ha dicho en laSexta Xplica.

Y apunta: "Si les dices a los que tienen una vivienda que van a tener inseguridad jurídica porque no pueden desahuciar a aquellos que no pagan porque se les declara vulnerable. Si les pones dos topes a los alquileres. Eso no va a aumentar la oferta. Los precios no bajan sino que suben. Y vemos cada vez más viviendas en el mercado negro".