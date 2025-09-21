Las polémicas declaraciones de influencers como Amadeo Llados en contra de la cultura: "Me hice millonario sin leer un pu** libro"

"Yo no leí un put* libro y me hice millonario", ha afirmado el influencer, quien también ha dicho que no haría caso a un profesor que tenga "panza". "Dime profesor, ¿cómo te están yendo las finanzas? Vas en fuck*** bonobús; coge la tilde y me comes el fuck*** nabo", ha expresado.

En la actualidad, existen influencers que trasladan a los jóvenes mensajes en contra de la cultura. En el caso de Amadeo Llados, asegura que se ha hecho millonario sin abrir ni un solo libro: "Yo me hice millonario sin leer; yo no leí un puto libro y me hice millonario".

En la misma línea, Llados defiende que "el colegio o la universidad no te enseñan a generar dinero; no te van a enseñar a estar en un yate en Cancún". Y en otro de sus vídeos, dice que no haría ni caso a un profesor que tenga "panza": "Que venga tu profesor de Literatura con la panza a decirme que no puedo".

"Dime profesor, ¿cómo te están yendo las finanzas? Vas en fuck*** bonobús; coge la tilde y me comes el fuck*** nabo", expresa, a lo que añade: "Si tu profesor entra con una panza, bye bye profesor. Yo no voy a recibir clases de una panza". "Pon a tu fuck*** profesor de Literatura conmigo a las 5AM en la cancha de tenis, y vemos quién sale fuck*** vivo", ha declarado en otra ocasión.

Si embargo, no es el único influencer que piensa de esta manera. En el vídeo principal que acompaña a la noticia, puedes escuchar las declaraciones de otros influencers que tienen hasta un millón de seguidores. Uno incluso da consejos desde Andorra.