Javier Chicote ha estado vía conexión telefónica en Sábado Clave. El periodista, autor de 'El jefe de los espías', habló de los últimos audios entre Bárbara Rey y Juan Carlos I en los que la vedette reconoce que cobró un dinero.

"Está bien que ella misma lo reconozca. Se suponía que me iba a poner una demanda, pero no la ha puesto en tres años. Es una satisfacción, aunque no tenía ninguna duda de que cobró. Millón arriba, millón abajo", cuenta.

Y habla de la figura de Felipe González: "No es chismografía. Es un asunto de Estado. El rey fue chantajeado y su gobierno lo silenció, con contratos en RTVE y mínimo con 25 millones de pesetas".

Sobre lo que está por venir, Chicote expone lo siguiente: "Ya no quedan muchos más audios como los que hemos escuchado. Ha sido todo muy fuerte, pero ya lo conocíamos. Eso sí, verlo y escucharlo no es lo mismo".

"A ver ahora cómo afecta esto a Juan Carlos. Su libro ya lo han aplazado. Hay un grupo trabajando en su legado. Y la estrategia de Zarzuela, que ha sido no hacer nada y creo que es lo más inteligente. Dejar que esto pase. Los pecados no se heredan. El rey Felipe tiene un comportamiento ejemplar pero esto no es bueno. La gente lo ve, y no sé si habrá generado algún republicano más", concluye.