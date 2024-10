El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla se ha pronunciado sobre los audios filtrados del rey Juan Carlos I y Bárbara Rey. Revilla ha recordado que "llevo años denunciando a esta persona y me ha costado incluso algún disgusto porque todavía hay gente, estas cosas las ve lógicas". "Hay un sector de población en España que ve esto como lógico y que haría lo mismo si estuvieran en esa situación, no me cabe otra explicación, porque lo de este señor es increíble", ha añadido.

Además, Revilla ha señalado el hecho de que el emérito haya amasado una gran fortuna en el exterior: "Ya sabemos que tiene una inmensa fortuna fuera de España, lo sabíamos desde hace tiempo. Le dio 60 millones a Corina y eso lo tenía fuera, pero yo creo que eso es la punta del iceberg, habrá mucho más".

Asimismo, ha hecho especial énfasis en un dato demoledor: "Es un apátrida fiscal, casi nada, un jefe del Estado que se ha declarado ciudadano tributario de otro país. No conozco en Europa ninguna democracia en la que un jefe del Estado haya renunciado a ser pagador de los impuestos del país del que ha sido jefe del Estado". "Y encima que le pagábamos los españoles las amantes, no es poca cosa, como para disculparle", ha concluido.