El periodista de 'ABC' y coautor del libro El jefe de los espías, Javier Chicote, ha estado en Sábado Clave, donde ha garantizado que Felipe González conocía los chantajes que Bárbara Rey hizo a Juan Carlos I durante los años 90.

"No tengo ni p*** idea de lo que me habláis", afirmaba esta semana el expresidente al respecto. Sin embargo, el periodista ha asegurado que es "imposible" que no supiera nada: "Fue presidente hasta el 96 y es completamente imposible que no tuviera ni idea. El primero de los chantajes, en 1994, según las notas de Manglano lo hicieron primero con fotos y luego con vídeos. Ese primer chantaje se compone de un primer pago de 25 millones de pesetas y contratos con TVE".

"La ruta para conseguir esos contratos es muy sencilla. Emilio Alonso Manglano llama al jefe del gabinete de Felipe González, directamente a la Moncloa. Le cuenta la situación y le dice que hay que contratar a Bárbara Rey en TVE. Y es el jefe del gabinete quien se encarga de avisar a RTVE para que se hagan esos contratos. La ruta va hasta su jefe de gabinete, él obviamente debía de saberlo", añade.

"Además era riesgo de Estado y el CESID, ahora CNI, depende del Ministerio de Defensa, es decir, del Gobierno. Es un servicio que da información al Gobierno. Que ocurra algo tan grave como esto, que se chantajee al Jefe del Estado, que se acceda a ese chantaje y se le pague y que no se le diga nada al presidente del Gobierno es absolutamente imposible", ha concluido.