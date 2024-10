La relación de Bárbara Rey y Juan Carlos I tiene muchas vertientes y más se siguen conociendo a medida que van saliendo nuevos audios a la luz. En el último, se descubre que la artista contactó con Mario Conde, del que asegura que tenía una relación cercana con el monarca, para hacerle llegar al rey las situaciones "extrañas" que esta sufriendo.

Así se lo comunicó a un intermediario del rey en una conversación grabada por la artista que ha desvelado 'Okdiario': "Me puse en contacto con Mario Conde en el mes de enero de este año (1997). Porque yo sabía que él seguía manteniendo una amistad (con el rey), por lo menos siempre fue lo que me dijo el rey. Él primero, como todos sabemos, es un hombre muy inteligente que solamente se limitó a escucharme".

"Yo le conté todo lo que me estaba pasando, le dije incluso lo que temía y le dije el daño que a mí me estaban haciendo, no solamente moral y profesional, si no físico. Porque yo había tenido un reventón de una rueda en mi coche que no era natural ni lógico y se me había roto la correa de la dirección de un Mercedes con 30.000 kilómetros. Estaba sufriendo unas enfermedades muy extrañas que mis médicos no acertaban a entender por qué me ocurría. Yo veía como que todo lo que yo hacía para llegar a él (Juan Carlos) y que él se enterara era imposible, puesto yo recurrí a Mario Conde para que le dijera a él todo esto", explica Bárbara Rey asegurando que quería hacerle llegar a Juan Carlos I todas estas situaciones.

No obstante, como reconoce la artista, Conde no mostró especial interés en ser intermediario: "Él solamente me preguntó que si en esa documentación que yo podría tener había temas políticos o si eran simplemente sentimentales. Y yo le dije que podía haber un poco de todo. Y después me dijo que, si en algún momento, él me había hablado mal de Mario Conde. Eso fue lo que hablamos e incluso, en un momento determinado, me recriminó en el sentido de decirme 'Entiendo tu postura, entiendo que estás hecha polvo y que estás destrozada y resentida, pero con una persona con la que se está tanto tiempo y que tiene plena confianza en ti, hacer una cosa así...'. Y yo le respondí 'esta persona se ha portado peor conmigo que yo con él'".