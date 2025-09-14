Camarero, a los propietarios que se quejan de inseguridad: "Sois un poco dramáticos"

El periodista económico ha cuestionado la versión de los dueños de viviendas que dicen que tienen miedo de sufrir impagos cuando los requisitos para poder alquilar una casa son muy exigentes.

José María Camarero ha reconocido en laSexta Xplica que es razonable la queja de los propietarios de que es necesario más suelo y que hay algunos casos de impagos de personas vulnerables.

No obstante, el periodista económico ha señalado que también exageran la inseguridad de la que hablan para no alquilar: "Ya se ha señalado aquí los miedos, las inseguridades... Sois un poco dramáticos".

"No me podéis hablar de inseguridad general cuando en la mayor parte de pisos que se alquilan se está pidiendo ya avales, 5.000 o 6.000 euros, varias nóminas, contratos fijos, fianzas que ya no son uno o dos meses... Con todas esas condiciones, cuando una persona llega y se lo alquiláis, ¿de verdad tenéis miedo a que no os pague?", ha argumentado.

"No me creo que a esa persona que le pedís 7.000 o 8.000 euros no os pague", ha concluido Camarero.

*Ya puedes ver el programa completo de laSexta Xplica en Atresplayer