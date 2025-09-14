Gonzalo Bernardos reacciona a un estudiante que exige el derecho a una vivienda: "¡Viva la revolución!"

Aritz Durán, un estudiante que vive en Madrid, ha llamado a los jóvenes a organizarse y salir a la calle a "exigir nuestro derecho a una vivienda".

La vivienda ha vuelto a ser el tema de debate en laSexta Xplica. Durante el programa, el estudiante Aritz Durán ha pedido a su generación organizarse para reclamar su derecho a la vivienda.

"Voy a enviar un mensaje a mi generación. Cuando veamos a esta gente que tiene 10 propiedades decir que se preocupan porque todos nosotros podamos acceder a una vivienda, no nos lo creamos. Para ellos, acceder a una vivienda es mucho más barato. Lo que tenemos que hacer es organizarnos todos y exigir nuestro derecho a una vivienda. Y da igual el color político", ha asegurado.

Al verse interrumpido por Gonzalo Bernardos, el joven le ha invitado a ir un día "a la calle y mira la realidad de la gente". "¡Organicémonos y conquistemos nuestro derecho a la vivienda!", ha concluido Aritz Durán.

"¡Viva la revolución!", ha reaccionado el economista tras la intervención del joven estudiante.

