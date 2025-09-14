Óscar Romero, un hombre que vive con sus padres: "A esta velocidad nos vemos durmiendo en una esterilla en el suelo del campo"

Óscar ha señalado en laSexta Xplica las dificultades que tiene para encontrar una vivienda, especificando que al tener hijos tampoco puede aceptar vivir en cualquier habitación.

Óscar Romero ha denunciado en laSexta Xplica las dificultades que tienen las familias monoparentales para encontrar una vivienda donde vivir. En su caso, lo hace en casa de sus padres porque no puede acceder a un domicilio en el que también se pueda quedar sus hijos.

"Ya te acostumbras. El problema de la juventud lo lleva claro, pero las familias monoparentales con hijos, ¿dónde te metes? Un estudio al lado de la lavadora vale 500 euros, pero yo no puedo meter a mi hijo en la lavadora ni en un garaje ni en un trastero", ha explicado.

Además, Óscar Romero ha señalado que la situación se va agravando con el paso del tiempo: "Hemos pasado de hace 20-30 años que todo el mundo quería comprar una vivienda, pasamos al alquiler porque la compra era muy difícil. Y del alquiler hemos pasado a alquilar habitaciones y compartir. Estamos a una velocidad que nos vemos en una esterilla en el suelo del campo".

"Esto no tiene arreglo fácil porque ni se construye y la vivienda vacía no sale al mercado. La gente se está yendo a los campings a vivir. ¿Hasta dónde vamos a llegar?", ha concluido.

