Baltasar Garzón responde a las palabras de dirigentes del PP sobre la guerra en Gaza: "Banalizar la violencia es muy grave"

El magistrado ha apuntado en laSexta Xplica que Israel está realizando en la Franja es una "brutalidad genocida" y que "minimizar" sus acciones "es muy grave".

Durante esta última semana, varios dirigentes del Partido Popular como Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez-Almeida han negado que se esté produciendo un genocidio en la Franja de Gaza. Unas afirmaciones que son "muy graves" para Baltasar Garzón.

"Banalizar la violencia, lo que está ocurriendo en Gaza, tratando de degradar las acciones criminales de ese presunto genocidio, porque no se ha juzgado como tal todavía, es muy grave. Lo que está ocurriendo en Gaza, que tiene un principio con los asesinatos de Hamás y que son absolutamente execrables, no tiene nada que ver con lo que ocurre después en Gaza", ha aseverado en laSexta Xplica.

El magistrado ha apuntado que "con la limpieza étnica que se está llevando acabo, con el desplazamiento forzado de personas, con la eliminación y exterminio por hambre y los ataques a edificios protegidos", la actuación israelí en el enclave palestino "reviste todos los caracteres que la Convención de prevención y sanción del genocidio establece como tal".

"Hay una intencionalidad, que es ir a exterminar parte o toda la población palestina en Gaza. No soy sospechoso de ser antisemita, pero eso no me quita de afirmar que es una brutalidad genocida. La Corte Internacional de Justicia ya ha adoptado medidas cautelares contra Israel porque hay indicios de un posible genocidio. Minimizar esto cuando lo estamos viendo en tiempo real es muy grave", ha concluido Garzón.

*Ya puedes ver el programa completo de laSexta Xplica en Atresplayer