Cristina Almeida responde a los jóvenes que defienden a Franco por construir casas: "Claro, fueron las que destruyó en la guerra"

En el programa Más Vale Tarde, Cristina Almeida, abogada y exdiputada, abordó los resultados del CIS que indican que dos de cada diez jóvenes españoles valoran positivamente el franquismo. Almeida, quien vivió la dictadura, recuerda que la construcción masiva de viviendas durante el régimen fue necesaria tras la destrucción causada por la guerra iniciada por el mismo Franco. Comparó Madrid con Gaza, devastada por el genocidio actual, y señaló que las grandes empresas estadounidenses se beneficiaron de la reconstrucción como también lo harán en el enclave palestino. Criticó que el régimen ignoró zonas desfavorecidas como el Pozo del Tío Raimundo.

Uno de los argumentos que esgrime parte de esta juventud es la construcción masiva de vivienda que se dio durante el régimen del caudillo. Una razón que Almeida admite haber escuchado y ante la que no duda en recordar que "claro" que lo hizo, ya que fueron "las que destruyó en la guerra".

En este sentido, ha recordado que después del conflicto entre españoles "Madrid quedó arrasado, como está ahora Gaza", tras el genocidio de Israel sobre el enclave palestino. "Ahora están mirando a ver quien la reconstruye", asegura la abogado, al tiempo que explica que a España "también vinieron los americanos, las grandes empresas y se forraron". Si bien lo hicieron al construir "casas de protección oficial", subraya que fue así "porque no daba para más".

De hecho, reivindica que el régimen de Franco se olvidó de "todas las chabolas del pozo del Tío Raimundo, de las de Entrevías o las de Vallecas". Zonas en cuya reconstrucción participó ella misma en el marco de "una campaña de alfabetización": "Por la noche nos dedicábamos a ayudar a los extremeños y los andaluces que venían para que tuvieran el techo puesto y no le tirara la casa el policía municipal por la mañana", ha relatado.

"Todo eso lo hemos vivido y hemos luchado contra eso", sentencia una Almeida que asimismo lamenta que "alguno que no ha luchado está mitificando o se le está metiendo esa idea" en la cabeza. Tampoco olvida destacar que ahora se puede estar "militando fascismo", mientras que "antes" no se podía "militar en nada que no fuera el fascismo".

