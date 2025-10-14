Díaz-Giménez señala el gran problema de la vivienda: "Los 8.000 alcaldes de este país se niegan a recalificar terrenos"

"Muchos jóvenes tienen salarios muy bajos y tienen que pagar alquileres muy altos", algo que el economista Javier Díaz-Giménez achaca a que "los 8.000 alcaldes de este país se niegan a recalificar terrenos y permitir la construcción".

"Lo que tiene la vivienda es un problema estructural, de la pésima gestión del suelo", asegura el economista Javier Díaz-Giménez en este vídeo de laSexta Xplica, donde destaca que "es un problema de oferta" ya que "mientras no haya oferta vamos a vivir todas las tragedias personales".

El economista recuerda que "muchos jóvenes tienen salarios muy bajos y tienen que pagar alquileres muy altos", algo que achaca a que "los 8.000 alcaldes de este país se niegan a recalificar terrenos y a permitir la construcción". Díaz-Giménez insiste en que "esa es la solución", pero hasta que se llegue a ella explica otras dos soluciones que se están implantando en otros países. Por ejemplo, Tokio, donde asegura que la propuesta es "construir donde quieran".

Por otro lado, está la solución de Bruselas, donde quieren "que todos los pisos que tengas dos puertas de 200 metros cuadrados se puedan partir en dos". Algo que en España no permite la ley, como explica el experto en el vídeo: "La ley de Propiedad Horizontal es otro disparate. En España todos los años se forman 120.000 hogares y faltan 600.000 viviendas".

"Tenemos viviendas que tienen 200 metros o más y tienen dos puertas y no se pueden partir en dos para que vivan dos familias", lamenta Díaz-Giménez, que aclara: "Claro que van a vivir en menos sitios, pero mientras no construyas...". "Está totalmente bloqueado y paralizado el mercado porque cualquier solución por el lado de la oferta no se pone en marcha y todos los problemas de demanda no se van a resolver así". "Todas las medidas que se han propuesto van en sentido contrario", concluye el experto.

