Rosa Fiteni, camarera de piso, ha denunciado en laSexta Xplica la situación que están viviendo los trabajadores de la hotelería, especialmente los que viven en las Islas Baleares como es su caso.

La también vicepresidenta de 'Kellys' ha desmentido que no se quiera trabajar, sino que la oferta es muy exigente para el salario que ofrecen: "No es verdad que no se quiera trabajar, es que exigen mucho para lo poco que pagan. Quieren (sobre una oferta que se ha hecho viral) una persona aseada, que sepa inglés, que esté cuando haya estrés y pagan 1.200 euros".

Además, Rosa ha indicado que a eso se suma un problema para tener una vivienda en las islas, ya que el alquiler está enfocado en los turistas: "En Mallorca es imposible que obtengas una vivienda, seas joven o mayor. Las viviendas que se construyen son para turistas, no para los residentes. Una habitación puede costar 600 euros".