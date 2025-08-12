Ahora

Gabi Sanz, sobre el presunto asalto a la vivienda de CryptoSpain: "Da la sensación de que también se le acabó la fiesta"

El empresario Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain y socio de Alvise Pérez, ha denunciado un violento atraco en su vivienda. Los ladrones se habrían llevado dinero, joyas, su teléfono y le habrían obligado a transferir 1,2 millones en criptomonedas.

Álvaro Romillo, conocido en redes como CryptoSpain y por ser socio de Alvise Pérez, denunció el pasado lunes un atraco en su vivienda, donde se encontraba con su mujer. Ambos habrían sido agredidos durante el asalto.

Según fuentes cercanas al empresario, los atacantes se llevaron su teléfono móvil, dinero en efectivo y joyas. Además, le habrían obligado a realizar una transferencia de 1,2 millones de euros en criptomonedas.

El robo se produce en plena celebración del juicio por estafa piramidal al que se enfrenta Romillo y coincide con la solicitud de la acusación de acceder a su teléfono móvil.

"Da la sensación que también se acabó la fiesta para CriptoSpain, no solo para Alvise", comenta Gabi Sanz al conocer la noticia. "Resulta todo muy extraño... muy de película", añade el periodista.

"No quiero hacer demasiada chanza porque, si es cierto, como dice la policía, que se han detectado movimientos de la tarjeta de este hombre en Vallecas... algo de verdad puede haber", apunta Sanz. Sin embargo, advierte: "No es la primera vez que hemos visto montajes de 'róbame esto porque me interesa'".

