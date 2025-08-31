Bernardos desmiente las cifras de un estudio que afirma que solo el 14% de las hipotecas son para una primera residencia: "Es un sueño de verano"

El economista ha negado los resultados de un estudio de las hipotecas de ASUFIN y ha asegurado que las personas que han conseguido una para su primera residencia son muchas más que las que se afirman.

Un estudio de la vivienda de ASUFIN ha asegurado que solo un 14% de las hipotecas que se dan en España son para personas que han comprado su primera residencia. Unos datos que, según Gonzalo Bernardos, no son ciertos.

"Desde el 2014, hay dos etapas en el mercado inmobiliario. De 2014 a 2022 quien compra principalmente son inversores y demanda de mejora, personas que tienen una vivienda y compran otra que es mejor que la anterior. Pero desde que el mercado del alquiler está imposible, principalmente desde abril del 2024, los jóvenes (menos de 40 años) compran masivamente vivienda. Y son personas que adquieren una primera residencia. Por ese motivo, el porcentaje de personas que toman una hipoteca aumenta", ha explicado.

Por ello, ha asegurado que el estudio "no ha dado una": "No sé de dónde lo han sacado. Es el sueño de una noche de verano".

Según el economista, el porcentaje de gente que ha adquirido su primera vivienda es mucho mayor: "La inmensa mayoría de la riqueza inmobiliaria está en manos de los propietarios, pero esa riqueza es el piso donde viven, no los que invierten. Esos inversores son muy minoritarios en comparación con los tenedores de una primera vivienda. ASUFIN que se lo haga mirar porque no tiene nada que ver con la realidad del mercado".

*Ya puedes ver el programa completo de laSexta Xplica en Atresplayer