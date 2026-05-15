Monrosi ironiza sobre el polémico viaje de Ayuso a México: "Resulta que todo es culpa de Pedro Sánchez, y cuando se enfada, se va tres días a la playa"

José Enrique Monrosi, periodista de elDiario.es, intenta explicar con mucha ironía todas las polémicas de la presidenta madrileña tras y durante su viaje: "Si le hubiese salido tan fenomenal esta película, no hubiese dado ya cuatro o cinco entrevistas intentando comernos el coco".

El periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, reflexiona sobre el polémico viaje de Isabel Díaz Ayuso, quien sigue insistiendo en que tanto la presidenta de México como el presidente de España la han puesto en riesgo en el país. Y además, sigue sin dar explicaciones sobre su agenda.

"Por recopilar, para no perderme", comienza explicando, con ironía, Monrosi: "Resulta que si el novio [de Ayuso] pasa una factura de un saxofón y un empaste como factura falsa, la culpa es de Pedro Sánchez".

"Y resulta que si la presidenta de la Comunidad de Madrid se va dos semanas a México a decirle a los mexicanos que son todos unos narcotraficantes y que tiene que venir otra vez Hernán Cortés para poner orden, y lo que hace es anunciar unas inversiones estratégicas y millonarias, que parece que ya estaban programadas desde hace muchísimo tiempo y que consisten en que iban a abrir dos VIPs, un Domino's Pizza y tres Starbucks, y entonces la presidenta de todos los mexicanos se siente insultada y expresa su opinión y la propia organización que la había invitado [a Ayuso] a esos premios, decide desinvitarla, resulta que la culpa también es de Pedro Sánchez", afirma Monrosi.

"Y entonces como se enfada, se va tres días a la playa, no lo explica y luego vuelve, y si estuviese tan contenta y le hubiese salido tan fenomenal esta película, no hubiese dado ya cuatro o cinco entrevistas intentando comernos el coco", asegura contundente Monrosi, ya sin broma.

Por tanto, cree que "sinceramente, de reírse tanto de la gente, de tanto hacer el ridículo y de tomar a la ciudadanía por el pito del sereno", asegura Monrosi, que "llegará un momento en que "la gente, su propia gente, se dará cuenta de que ella y sus voceros que la defienden, no dejan de hacer el ridículo y que lo único que intentan es tomarle el pelo", remata el periodista.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención, así como un extracto de la presidenta madrileña en una entrevista acusando a la presidenta de México y a Sánchez de haberla puesto en riesgo.

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