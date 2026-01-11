Baltasar Garzón, sobre el Cártel de los Soles del que habla Trump: "No hay pruebas consistentes de que haya existido alguna vez"

El exmagistrado Baltasar Garzón denuncia en laSexta Xplica la "acción ilegal" que, a su juicio, ha llevado a cabo EEUU sobre Venezuela y asegura que no hay pruebas que evidencien la existencia del Cártel de los Soles del que habla Trump.

Baltasar Garzón denuncia en laSexta Xplica la actuación de Estados Unidos sobre Venezuela como una "acción ilegal" que evidencia, a su juicio, un deterioro del orden internacional. Advierte además de un escenario de "desorden internacional" y afirma que las respuestas europeas han sido "muy tenues", pese a mostrarse contraria al "vasallaje".

El exmagistrado sostiene que España ha mostrado una oposición más clara que otros países de la UE ante esta situación y alerta del riesgo de normalizar las agresiones. Apunta además a que las acusaciones contra Maduro lanzadas por Trump "no tienen ninguna sustentación fáctica y que van cambiando", haciendo referencia, como apunta José Yélamo, a que la propia administración estadounidense ha dicho esta misma semana que el Cártel de los Soles del que acusaban a Maduro de ser su líder, en realidad no existe.

Durante 2025 y principios de 2026 la administración Trump presentó públicamente al Cártel de los Soles como un grupo vinculado al narcotráfico y al "narcoterrorismo" que supuestamente opera desde el régimen de Nicolás Maduro y es responsable del tráfico de drogas a Estados Unidos y otros países. Una narrativa que se usó en discursos oficiales y comunicados para justificar sanciones y acciones de presión contra el gobierno venezolano y que no ha sido desmentida hasta la reciente intervención de EEUU en Venezuela.

"Eso no existió nunca", recalca. "No hay ni una sola prueba consistente de que haya existido alguna vez. Los propios informes de la DEA norteamericana son muy claros en relación a este tema y en relación al tráfico de cocaína en Venezuela. La afirmación de que el presidente Maduro es jefe del Cártel de los Soles que se dedica al narcotráfico y que es además narcoterrorista es una mera afirmación instrumental para justificar internamente la acción que se ha llevado a cabo, que es de contenido ilegal", defiende.

"¿Qué valor va a tener eso ante el juez federal en EEUU en el distrito sur de Nueva York? Veremos a ver, está todo por decidir. Ya no hay garantías, porque ha habido una detención ilegal", asegura.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.