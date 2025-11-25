Maduro dice que "no van a poder con Venezuela" y evita hablar sobre el Cártel de los Soles

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un evento con grupos evangélicos para rezar por la paz en el Palacio de Miraflores en Caracas

El contexto Estados Unidos ha declarado al Cártel de los Soles como grupo terrorista supuestamente liderado por el presidente venezolano. Caracas lo niega: dice que Washington usa una "vil mentira" para justificar una intervención en el país.

Nicolás Maduro ha reafirmado que "no van a poder con Venezuela" en medio de la tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista. Según Washington, este grupo, liderado por Maduro y altos mandos venezolanos, es un invento para Caracas. En su programa 'Con Maduro+', el mandatario insistió en que Venezuela es "invencible" y destacó el apoyo internacional frente a "asechanzas" y "guerras psicológicas". El Departamento de Estado de EE.UU. confirmó la designación del cártel, lo que incrementa la presión sobre Maduro, quien rechaza la acusación como "inexistente".

Nicolás Maduro asegura que "no van a poder con Venezuela". Unas palabras que llegan en plena tensión por el despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe y después de que la Administración Trump haya designado al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Un grupo que, según Washington, lidera el propio Maduro junto a altos mandos del Ejército y el Gobierno venezolanos, extremo que Caracas tacha de "invento" del país norteamericano.

El líder chavista ha evitado pronunciarse sobre el Cártel de los Soles, pero ha aseverado que "hagan lo que hagan, cómo lo hagan, dónde lo hagan, no van a poder con Venezuela". "Somos invencibles. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria", ha insistido el mandatario venezolano en su programa semanal 'Con Maduro+', retransmitido por el canal estatal, al destacar el apoyo que, asegura, se ha levantado "en todas partes" hacia su país "frente a estas asechanzas, guerras psicológicas, políticas, diplomáticas".

El lunes, el Departamento de Estado de EEUU confirmó la designación oficial del Cártel de los Soles como grupo terrorista extranjero, lo que da más herramientas a la Administración Trump para aumentar la presión sobre el Gobierno de Maduro.

Las autoridades estadounidenses aseguran que el Cártel de los Soles -nombre que supuestamente procede de las insignias que lucen los generales- es un grupo integrado principalmente por militares venezolanos desde los 90, las averiguaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump. El Departamento de Justicia reconoció entonces formalmente la existencia de este grupo que, asegura, encabezan Maduro y el ministro Diosdado Cabello.

El Gobierno de Venezuela ha rechazado la decisión de designar como grupo terrorista a una organización que considera "inexistente". Caracas acusa a la Administración de Trump de reeditar una "vil mentira" para justificar así una intervención.

