Argemino Barro, sobre el asesino de Charlie Kirk: "El 98% de los autores de tiroteos de alto perfil son hombres blancos de la América rural"

El periodista ha señalado que el problema de estos tiroteos no es la ideología, sino que radica en algo más profundo ya que el perfil de los agresores suele ser siempre el mismo.

Tyler Robinson, de 22 años, ha confesado ser el autor del asesinato de Charlie Kirk. En laSexta Xplica, Argemino Barro ha explicado que es "irrelevante" el perfil de Robinson para explicar el atentado.

"El perfil es irrelevante por dos razones pragmáticas. La primera es que se ha culpado a la izquierda radical desde el principio, desde que el propio Charlie Kirk estaba en estado crítico. Y sobre todo porque este perfil cumple un patrón: el 98% de autores de tiroteos de alto perfil contra personalidades destacadas de la izquierda o de la derecha son hombres blancos de la América rural", ha detallado.

El corresponsal en Estados Unidos de laSexta ha explicado que, en la mayoría de estos ataques o de tiroteos masivos, los autores suelen ser también hombres jóvenes entre 16 y 22 años, lo que le hace ir más allá del 'qué pensaba' para acometer el ataque: "Yo añadiría más elementos que 'el qué pensaba': salud mental, condiciones sociales y el acceso a las armas".

"¿Cuál es la ideología de una persona de 16 años? Es un problema más profundo", ha concluido reflexionando Barro.